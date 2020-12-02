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Світлана Крюкова іронічно відзначила, що інтелектуалам в уряді не вдалось досягти ефекту з карантином вихідного дня.
Новину передає «Преса України».
Відома українська журналістка, перший заступник головного редактора видання «Страна.UA» Світлана Крюкова присвятила діям влади черговий пост. Вона зазначила у соцмережі Фейсбук, що уряд розмірковує, чим замінити карантин вихідного дня, який не дав абсолютно ніякого результату. В результаті Крюкова запропонувала альтернативи.
«Карантин Різдвяних канікул
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П'ятничний карантин
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І добовий карантин на День Святого Валентина
З найжорстокішими профілактичними штрафами
Правительство размышляет, чем заменить карантин выходного дня, который, как и предсказывали интеллектуалы, не возымел...Опубликовано Svetlana Kryukova Вторник, 1 декабря 2020 г.
Нічого цілуватися і облизувати один одного», - пожартувала вона.
Нагадаємо, раніше депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив, що уряд планує ввести локдаун з 24 грудня до 15 січня. В результаті у Києві стартували протести ФОПів.
09:01: Карантин за місячним календарем – Журналістка прокоментувала ідеї уряду щодо ковідних обмежень
08:32: 13 141 проти 13 882: Степанов представив коронавірусну статистику
13:59: Зеленський нагадує марсіанина на міжпланетному шаховому турнірі у Нью-Васюках – політолог
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