Карантин за місячним календарем – Журналістка прокоментувала ідеї уряду щодо ковідних обмежень

Аня Мартинюк 02 грудня 2020, 09:01

Світлана Крюкова іронічно відзначила, що інтелектуалам в уряді не вдалось досягти ефекту з карантином вихідного дня.

Новину передає «Преса України».

Відома українська журналістка, перший заступник головного редактора видання «Страна.UA» Світлана Крюкова присвятила діям влади черговий пост. Вона зазначила у соцмережі Фейсбук, що уряд розмірковує, чим замінити карантин вихідного дня, який не дав абсолютно ніякого результату. В результаті Крюкова запропонувала альтернативи.

«Карантин Різдвяних канікул

Карантин Святого Миколая

Карантин по парних

П'ятничний карантин

Карантин за місячним календарем

І добовий карантин на День Святого Валентина

З найжорстокішими профілактичними штрафами

Правительство размышляет, чем заменить карантин выходного дня, который, как и предсказывали интеллектуалы, не возымел... Опубликовано Svetlana Kryukova Вторник, 1 декабря 2020 г.

Нічого цілуватися і облизувати один одного», - пожартувала вона.

Нагадаємо, раніше депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив, що уряд планує ввести локдаун з 24 грудня до 15 січня. В результаті у Києві стартували протести ФОПів.