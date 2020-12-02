13 141 проти 13 882: Степанов представив коронавірусну статистику

Аня Мартинюк 02 грудня 2020, 08:32

Кількість пацієнтів, які одужали за добу, перевищила кількість нових виявлених хворих.

Новину передає «Преса України».

Станом на 2 грудня в Україні 758 264 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Про це у соцмережі повідомив міністр Максим Степанов. За даними очільника МОЗ, за минулу добу хворих побільшало на 13 141 людину.

«Серед нових заражених 744 дитини і 579 медпрацівників», - наголосив Степанов.

Варто зазначити, що за добу одужати вдалось 13 882 ковідним хворим. На жаль, за добу померли 169 осіб. За весь період спостережень - 12 717 осіб.

Уже традиційно найбільше нових хворих фіксують у Києві - 1 735 осіб, Одеській області - 1 147 осіб, Київській області – 975 осіб, Запорізькій області – 947 осіб.