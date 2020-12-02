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Кількість пацієнтів, які одужали за добу, перевищила кількість нових виявлених хворих.
Новину передає «Преса України».
Станом на 2 грудня в Україні 758 264 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Про це у соцмережі повідомив міністр Максим Степанов. За даними очільника МОЗ, за минулу добу хворих побільшало на 13 141 людину.
«Серед нових заражених 744 дитини і 579 медпрацівників», - наголосив Степанов.
Варто зазначити, що за добу одужати вдалось 13 882 ковідним хворим. На жаль, за добу померли 169 осіб. За весь період спостережень - 12 717 осіб.
Уже традиційно найбільше нових хворих фіксують у Києві - 1 735 осіб, Одеській області - 1 147 осіб, Київській області – 975 осіб, Запорізькій області – 947 осіб.
08:32: 13 141 проти 13 882: Степанов представив коронавірусну статистику
13:59: Зеленський нагадує марсіанина на міжпланетному шаховому турнірі у Нью-Васюках – політолог
13:04: Савченко звернулася до небайдужих українців за допомогою
12:28: Україна перейме досвід Туреччини у будівництві лікарень
12:04: Путин приобрел верного пажа в лице мэра Днепра Бориса Филатова
11:56: Мосійчук пояснив, чому локдаун в Україні стартує не з понеділка
11:24: Третьякова розкритикувала намір Зеленського підтримати ФОПів фінансово
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