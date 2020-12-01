Зеленський нагадує марсіанина на міжпланетному шаховому турнірі у Нью-Васюках – політолог

Аня Мартинюк 01 грудня 2020, 13:59

Олександр Кочетков звернув увагу на те, що попередні президенти України мали цілі, що не можна сказати про чинного лідера.

Новину передає «Преса України».

Український політолог Олександр Кочетков зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що попередники президента Володимира Зеленського мали мету, хоч деякі лідери були й слабкими.

«Неефективно, зигзагами і зі скрипом, але державна колимага рухалася в зрозумілому напрямку. З Володимиром Зеленським все не так», - відзначив він.

На думку Кочеткова, у Зеленського немає виразних прагнень і бажань, адекватних масштабу країни. Політолог додав, що як державний управлінець Зеленський слабкий, тому присутнє зовнішнє управління.

«Але його напрямок ніяк не збігається з діями оточення Зеленського, а сам президент настільки далекий від всієї цієї геополітики, що регулярно нагадує марсіанина, який прибув на міжпланетний шаховий турнір в Нью-Васюки», - наголосив Кочетков.

В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ВСЕ НЕ ТАК, КАК НА САМОМ ДЕЛЕ! У нас были всякие президенты. Но все они имели нечто вроде своих целей... Опубликовано Alexandr Kochetkov Вторник, 1 декабря 2020 г.

Підсумовуючи, Кочетков додав, що діячі на кшталт Віктора Медведчука, з чіткими цілями та завданнями, завжди виграють у невиразних.