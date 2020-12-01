Давайте дамо малому бізнесу заробити – Верещук

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У «Слузі народу» почали оптимістичніше дивитися на ідею введення локдауну після Нового року. Цьому сприяли протести ФОПів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 грудня, стало відомо, що серед представників президентської фракції «Слуга народу» набирає популярності ідея, озвучена кандидаткою в мери Києва Іриною Верещук. Остання, як відомо, запропонувала ввести локдаун в Україні після новорічних свят.
«Давайте дамо малому бізнесу заробити. Так як перед святами люди дістають заощадження і купують одяг, продукти, подарунки. Краще вводити локдаун з січня», - зазначила вона.
За словами Верещук, також про локдаун треба попереджати за 7-10 днів. Крім того, українці повинні знати, яким саме він буде. Журналісти дізнались, що ідею Верещук підтримав міністр МОЗ Максим Степанов та інші чиновники, які вважають, що це є оптимальний варіант аби не роздраконити бізнес.
Нагадаємо, сьогодні під ВРУ пройшов мітинг ФОПів. Бізнесмени виступають проти локдауну, запланованого з 24 грудня по 15 січня.
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