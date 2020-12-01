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Вона планує стати членом Ради громадського контролю при ДБР.
Новину передає «Преса України».
Політкиня Надія Савченко повідомила, що Державне бюро розслідувань запустило конкурсне голосування за членів Ради громадського контролю при ДБР. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі.
«Цього разу українці повинні, так само, виграти в бою за контроль над боротьбою з корупцією в Україні і не здати свої позиції під натиском зовнішнього впливу! Тому від голосу кожного з вас залежить хто буде пильнувати за тим, щоб ДБР виконувало свою роботу на користь українського народу, а не на користь іноземців!» - написала вона.
Так, Савченко додала, що теж бере участь у конкурсі, адже не хоче бути байдужою та лінуватися займатися громадською діяльністю.
Сьогодні до опівночі проходить голосування за кандидатів до Ради ГРОМАДСЬКОГО контролю при Державному бюро розслідувань...Опубликовано Надія Савченко Вторник, 1 декабря 2020 г.
Вона закликала небайдужих проголосувати за неї впродовж 1 грудня.
13:59: Зеленський нагадує марсіанина на міжпланетному шаховому турнірі у Нью-Васюках – політолог
13:04: Савченко звернулася до небайдужих українців за допомогою
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11:56: Мосійчук пояснив, чому локдаун в Україні стартує не з понеділка
11:24: Третьякова розкритикувала намір Зеленського підтримати ФОПів фінансово
10:52: Байден допоможе «понизити градус» після президентства Трампа – Обама
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