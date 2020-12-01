Україна перейме досвід Туреччини у будівництві лікарень 12:28
Путин приобрел верного пажа в лице мэра Днепра Бориса Филатова 12:04
Мосійчук пояснив, чому локдаун в Україні стартує не з понеділка 11:56
Третьякова розкритикувала намір Зеленського підтримати ФОПів фінансово 11:24
Байден допоможе «понизити градус» після президентства Трампа – Обама 10:52
«Слуга народу» іронічно привітав Рябошапку з Днем Прокуратури 09:29
Коронавірус в Україні – За добу померли понад 200 пацієнтів 08:53
Норвегія впровадила кримінальну відповідальність за образу трансгендерів 13:23
Степанов нагадав Кабміну про зарплати медиків у Європі 12:15
У Мережі активно обговорюють норкову шубу Луцького митрополита ПЦУ 10:52
Державне бюро розслідувань замовило собі 6 авто за понад 8 млн грн 10:14
У «Слузі народу» назвали дату повного локдауну в Україні 09:07
Тиждень в Україні стартував без коронавірусних антирекордів 08:32
Для прикладу буде взята одна з найбільших міських лікарень світу Анкара Шехір Хастанесі.
Новину передає «Преса України».
У понеділок, 30 листопада, під час робочого візиту до Туреччини прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав лікарню «Анкара Шехір Хастанесі». Він відзначив, що Україна потребує сучасні медичні заклади, такі, які має Туреччина.
За словами Шмигаля, в процесі реформування застарілої медичної системи нові лікарні в Україні будуватимуть за новими принципами. Так, українська та турецька сторони домовилися про співпрацю. Також в Анкару прибудуть українські фахівці для вивчення досвіду реалізації проекту міської турецької лікарні.
Варто зазначити, що лікарня «Анкара Шехір Хастанесі» була відкрита в 2019 році. Вона є третьою за розміром міською лікарнею в світі. На її будівництво було витрачено 890 млн євро. Щодня лікарня може обслуговувати 30 тисяч пацієнтів.
12:28: Україна перейме досвід Туреччини у будівництві лікарень
12:04: Путин приобрел верного пажа в лице мэра Днепра Бориса Филатова
11:56: Мосійчук пояснив, чому локдаун в Україні стартує не з понеділка
11:24: Третьякова розкритикувала намір Зеленського підтримати ФОПів фінансово
10:52: Байден допоможе «понизити градус» після президентства Трампа – Обама
09:29: «Слуга народу» іронічно привітав Рябошапку з Днем Прокуратури
08:53: Коронавірус в Україні – За добу померли понад 200 пацієнтів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.