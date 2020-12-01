Україна перейме досвід Туреччини у будівництві лікарень

Аня Мартинюк 01 грудня 2020, 12:28

Для прикладу буде взята одна з найбільших міських лікарень світу Анкара Шехір Хастанесі.

Новину передає «Преса України».

У понеділок, 30 листопада, під час робочого візиту до Туреччини прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав лікарню «Анкара Шехір Хастанесі». Він відзначив, що Україна потребує сучасні медичні заклади, такі, які має Туреччина.

За словами Шмигаля, в процесі реформування застарілої медичної системи нові лікарні в Україні будуватимуть за новими принципами. Так, українська та турецька сторони домовилися про співпрацю. Також в Анкару прибудуть українські фахівці для вивчення досвіду реалізації проекту міської турецької лікарні.

Варто зазначити, що лікарня «Анкара Шехір Хастанесі» була відкрита в 2019 році. Вона є третьою за розміром міською лікарнею в світі. На її будівництво було витрачено 890 млн євро. Щодня лікарня може обслуговувати 30 тисяч пацієнтів.