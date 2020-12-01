Путин приобрел верного пажа в лице мэра Днепра Бориса Филатова

zmxn 01 грудня 2020, 12:04

Братья Вайнеры: "Если есть на свете дьявол, то он не козлоногий рогач - он дракон о трех головах. Головы эти - хитрость, жадность и предательство. И если одна из них прикусит человека, то две другие доедят его дотла"...

... Сегодня - очередной разговор о Борисе Филатове. Я никогда не писал и не напишу о том, сколько денег одиозный мэр украл у бюджетников, пенсионеров и детей-инвалидов. В стране, где не работают СБУ, МВД и суды, писать о коррупции бессмысленно, абсурдно. И журналисты, регулярно расследующие его многомиллионные экономические "шалости" и вбрасывающие эти материалы на страницы своих изданий, являются, на мой взгляд, наивными фиглярами. Ведь чем больше они пишут, тем меньше внимания силовики обращают на главного героя их журналистских расследований. Но поговорить сегодня есть резон...

Итак, позади местные выборы 2020 года. Проведенные в разгар бушующей эпидемии коронавируса, они стали самым диким, самым, чудовищным, самым противоестественным "волеизъявлением народа" за всю историю независимой Украины. Главным, на мой взгляд, итогом этой предвыборной компании стало то, что Путин - хозяин Кремля - кровавыми лапами вписал в длинный список своих крепостных очередное имя - Борис Филатов, городской голова Днепра. К сожалению, еще один современный украинский мегаполис, наравне с Одессой и Харьковом, отдан под патронат абсолютно уродливому, подсаженному на иглу войны, обезумевшему от жажды смерти, русскому фюреру...

... 27 ноября Борис Филатов принял присягу и тут же опубликовал на своей странице в Фейсбуке обращение к жителям Днепра. И я хочу, чтобы все горожане, подбросившие в топку мэрской (или мерзкой?) популярности свои многочисленные "лайки", понимали: это не обращение руководителя украинского областного центра к простым горожанам. Это объемное послание адепта "руськага мира" к "кастрюлеголовым малороссам"...

... В преддверии проведения первого тура выборов, я имел короткий диалог с одним из лидеров Днепровской городской организации "ОПЗЖ". И тот огорошил меня неожиданной новостью: "Борис Филатов создаст в горсовете так называемую коалицию, в которую войдут: его партия "Пропозиция" + мы, "ОПЗЖ" + Блок Вилкула. И мы двумя руками - за!". Я не поверил собственным ушам, ибо "ОПЗЖ" - это Медведчук, Медведчук - это Путин, Путин - это враг Украины, исчадие ада. Я не поверил собственным ушам, но эти слова подтвердились 25.11.2020. В тот день, во время интервью, корреспондент "Радио Свобода" поинтересовался у Бориса Филатова: "С кем в горсовете Днепра вы будете договариваться, а с кем принципиально - нет?". На что последовал бойкий ответ: "Я готов сотрудничать с любыми депутатами, независимо от их партийной принадлежности!". И это произнес человек, который еще пять лет назад писал: "Нужно давать этим мразям любые обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их надо потом”. Или вот еще: "За каждый возвращённый ствол выплачивается вознаграждение: за автомат — 1000 долларов, пулемёт — 1500 долларов, гранатомёт — 2000 долларов. За каждого переданного „зелёного человечка“ вознаграждение 10 000 долларов США.»...

...Сегодня, как оказалось, Борис Филатов, изрядно раздобревший у бюджетной кормушки, уже не готов вешать "мразей" из "ОПЗЖ". Напротив, он готов договариваться с ними, по-доброму сотрудничать, вести общий бизнес. А "зеленые человечки" - не путать с однопартийцами Владимира Зеленского - не такие, оказывается, и зеленые. И чем плох грязно-болотный колор этих "вежливых парней" из ГРУ? Доллары, кстати, тоже ведь не жовто-блакитнi! Итак, Филатов готов сотрудничать с представителями из "ОПЗЖ". С теми, кто отрицает военную агрессию России против Украины; кто называет войну, развязанную Кремлем на Востоке Украины - "внутренним конфликтом"; кто призывает немедленно провести выборы на Донбассе под "патронатом" русских автоматчиков; кто регулярно получает директивы из Москвы и кто готов признать аннексированный Крым российским. 22 ноября 2020 года плешивый кремлевский Люцифер приобрел еще одного верного лакея. Как же филигранно функционирует ФСБ! Как же изысканно, как ювелирно работают ее вербовщики - офицеры СВР! Завидую... Теперь стало абсолютно очевидным, что в 2014 году Бориса Альбертовича мало волновала судьба, истекающей кровью Украины. А все его "патриотические" потуги были направлены на то, чтобы сохранить собственное состояние (с 2006 года Филатов официально числится в списке долларовых миллионеров). 22 ноября все патриоты Украины приобрели в лице Бориса Альбертовича еще одного кровного врага. Такого же, как Геннадий Кернес, который и после аннексии Крыма, и после оккупации Донбасса, и после 15000 убитых, заявлял, что не считает Россию страной-агрессором: https://www.youtube.com/watch?v=Q1wWItIkE3c. Сучье племя вероломных ренегатов... Ну что ж, у Украины отныне одним неприкрытым врагом стало больше. Это значит, что всем журналистам и блогерам, считающим себя патриотами Украины, следует объявить войну пророссийскому мэру, идти за ним по пятам и каждый день вырывать, вырывать и вырывать из его пасти зловонное, ядовитое жало...

P.S. В итоге я хочу вернуться к обращению, опубликованному Филатовым на своей странице в Фейсбуке 27 ноября 2020 года. 1) "Я молчал все это время, пока подручные упрямого горного муфлона, за рога затягивали его во второй тур путём различных махинаций...". Соперником Филатова во втором туре был Загид Краснов. И именно его, горца, уроженца Дагестана, Борис Альбертович бесцеремонно именует "горным муфлоном". Низкопробное бескультурье Филатова переходит всякие границы. Ведь таким образом к стаду баранов пророссийский мэр причисляет и известных земляков Загида Краснова: народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, легендарного летчика Ахмет-хана Султана, выдающегося ученого-атомщика Амира Амаева, замечательного композитора Мурада Кажлаева, летчика-космонавта Мусу Манарова...

Грустно наблюдать, как образованная и интеллигентная личность скатывается до уровня узколобого, циничного, скабрезного хама из зловонной российской глубинки. Хочу отметить, что Загид Краснов, учитывая национальность Филатова и прогрессирующий в обществе бытовой антисемитизм, тоже мог бы разыграть "жидовскую карту", но к его чести, он этого делать не стал. 2) "Криминального авторитета по кличке «Нарик», превратившегося из Князя Тьмы в активиста с красными лампасами на штанах...". Во-первых, набившими оскомину упоминаниями о "Нарике", фигурирующими практически во всех его блогах и спичах, Филатов наводит горожан на мысль о том, что "Нарик" ему физически небезразличен. Помните, как в школе мальчишки регулярно дергают за косички девчонок, а девчонки пишут им колкие записки, дабы обратить на себя внимание? Я бы посоветовал Борису Альбертовичу консультацию опытного сексопатолога: возможно есть смысл задуматься об операции по смене пола... Во-вторых, если вдруг "Нарик" примет решение эмигрировать из страны - непонятно на ком тогда одиозный мэр станет срывать свою гипертрофированную злобу? 3) "После того, как у нас цинично украли победу в первом туре, мы их тотально разгромили во втором". Вот как описывает "триумфально-тотальную победу Филатова" на своей странице в ФБ Алина Скок: "Алина Скок: Я участвовала в мэрских выборах, была членом комиссии в СШ № 97.

Что могу вам сказать:

1.Будущую судьбу города решили пенсионеры, которых подвозили периодически на автобусах к избирательным участкам. По наивности они громко общались и рассказывали: «Привезли голосовать за Филатова...». Что он там им наобещал - одному богу известно!

2. Были известны факты агитации от самого директора СШ № 97. Агитаторы от «Пропозиции», получали списки с номерами телефонов, собирали личную информацию и отчеты сдавали опять же почему-то в школу!

3. Всего в СШ № 97, 4 участка. Участок 429, на котором я находилась, нарушений не выявлено!

Они были, но доказать или официально составить акты по «кураторам бабушек» не было возможности, а борьба была только словесная. На остальных участках были зафиксированы «бюллетеневые папарацци» напротив Филатова!

Вызывали полицию составляли админ.нарушения против тех, кого удалось поймать на горячем. А сколько было незамеченных - не известно .Но поражало другое: стоило выйти наблюдателю на улицу и постоять рядом с избирателями, все проголосовавшие бурно обсуждали то, как получить деньги за фото!

4. Полное разочарование - госслужащие! Это как же нужно было внушить человеку «Если не проголосуешь - уволим по статье!»...

5. И так далее... То, что выборы были нечестными, продажными - это теперь известно всем!!!

6.В других странах их посчитали бы недействительными после первых составленных актов! А у нас, как всегда..."

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"