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Мосійчук пояснив, чому локдаун в Україні стартує не з понеділка

Аня Мартинюк 01 грудня 2020, 11:56
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Мосійчук пояснив, чому локдаун в Україні стартує не з понеділка

На початку тижня повинен відбутись важливий захід колег по сцені Володимира Зеленського. 

Новину передає «Преса України».

Колишній депутат ВРУ Ігор Мосійчук зазначив у соцмережі Фейсбук, що йому вдалось зрозуміти причину старту локдауну з середи 23 грудня, а не з понеділка, 21 грудня. Політик розмістив фото афіши студії «Квартал-95».

Так, комедіанти дають концерт у Палаці Україна 22 грудня.

«Концертик і лаве понад усе!» - прокоментував він.

????А ось і відповідь чому локдаун планують ввести не з понеділка 21 грудня а з 23 грудня. Концертик і лаве понад усе!

Опубликовано Ігором Мосійчуком Понедельник, 30 ноября 2020 г.

Тим часом інтернет-спільнота закликала Мосійчука називати локдаун «лохдауном».

  

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