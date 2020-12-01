Мосійчук пояснив, чому локдаун в Україні стартує не з понеділка

Аня Мартинюк 01 грудня 2020, 11:56

На початку тижня повинен відбутись важливий захід колег по сцені Володимира Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Колишній депутат ВРУ Ігор Мосійчук зазначив у соцмережі Фейсбук, що йому вдалось зрозуміти причину старту локдауну з середи 23 грудня, а не з понеділка, 21 грудня. Політик розмістив фото афіши студії «Квартал-95».

Так, комедіанти дають концерт у Палаці Україна 22 грудня.

«Концертик і лаве понад усе!» - прокоментував він.

????А ось і відповідь чому локдаун планують ввести не з понеділка 21 грудня а з 23 грудня. Концертик і лаве понад усе! Опубликовано Ігором Мосійчуком Понедельник, 30 ноября 2020 г.

Тим часом інтернет-спільнота закликала Мосійчука називати локдаун «лохдауном».