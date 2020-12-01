Україна перейме досвід Туреччини у будівництві лікарень 12:28
Путин приобрел верного пажа в лице мэра Днепра Бориса Филатова 12:04
Мосійчук пояснив, чому локдаун в Україні стартує не з понеділка 11:56
Третьякова розкритикувала намір Зеленського підтримати ФОПів фінансово 11:24
Байден допоможе «понизити градус» після президентства Трампа – Обама 10:52
«Слуга народу» іронічно привітав Рябошапку з Днем Прокуратури 09:29
Коронавірус в Україні – За добу померли понад 200 пацієнтів 08:53
Норвегія впровадила кримінальну відповідальність за образу трансгендерів 13:23
Степанов нагадав Кабміну про зарплати медиків у Європі 12:15
У Мережі активно обговорюють норкову шубу Луцького митрополита ПЦУ 10:52
Державне бюро розслідувань замовило собі 6 авто за понад 8 млн грн 10:14
У «Слузі народу» назвали дату повного локдауну в Україні 09:07
Тиждень в Україні стартував без коронавірусних антирекордів 08:32
На початку тижня повинен відбутись важливий захід колег по сцені Володимира Зеленського.
Новину передає «Преса України».
Колишній депутат ВРУ Ігор Мосійчук зазначив у соцмережі Фейсбук, що йому вдалось зрозуміти причину старту локдауну з середи 23 грудня, а не з понеділка, 21 грудня. Політик розмістив фото афіши студії «Квартал-95».
Так, комедіанти дають концерт у Палаці Україна 22 грудня.
«Концертик і лаве понад усе!» - прокоментував він.
????А ось і відповідь чому локдаун планують ввести не з понеділка 21 грудня а з 23 грудня. Концертик і лаве понад усе!Опубликовано Ігором Мосійчуком Понедельник, 30 ноября 2020 г.
Тим часом інтернет-спільнота закликала Мосійчука називати локдаун «лохдауном».
12:28: Україна перейме досвід Туреччини у будівництві лікарень
12:04: Путин приобрел верного пажа в лице мэра Днепра Бориса Филатова
11:56: Мосійчук пояснив, чому локдаун в Україні стартує не з понеділка
11:24: Третьякова розкритикувала намір Зеленського підтримати ФОПів фінансово
10:52: Байден допоможе «понизити градус» після президентства Трампа – Обама
09:29: «Слуга народу» іронічно привітав Рябошапку з Днем Прокуратури
08:53: Коронавірус в Україні – За добу померли понад 200 пацієнтів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.