Третьякова розкритикувала намір Зеленського підтримати ФОПів фінансово

Аня Мартинюк 01 грудня 2020, 11:24

Представниця «Слуги народу» вважає, що ФОПи не платять податки, тому на підтримку з боку держави не заслуговують.

Новину передає «Преса України».

Одіозна представниця «Слуги народу» Галина Третьякова, яка раніше вляпалась в гучний скандал, заявивши про необхідність стерилізувати бідних людей, висловилась про допомогу підприємцям.

Будучи головою парламентського комітету з питань соцполітики, Третякова закликала не допомагати ФОПам. А саме тим, які не платять податки. Вона також сумнівається, що підприємці сплатили хоча б 8000 гривень за цей рік.

«Самозайняті особи в Німеччині, вони, наприклад, заплатили 9000 євро податків на рік, отримали 5-6. Тобто навіть не 100% сплаченого податку вони отримують. Я хочу подивитися на ФОП, який заплатив податків на рік 8000 гривень. Хочу подивитися, чесно», - заявила вона.

Відповідна заява прозвучала 30 листопада під час розгляду комітетом законопроекту президента «Про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів».

Нагадаємо, за ініціативи лідера країни Володимира Зеленського передбачена виплата 8000 гривень одноразової допомоги. На допомогу можуть розраховувати українці, які втратили зарплату на тлі карантину. До 8000 гривень передбачено підприємцям за збереження за працівникам робочих місць.