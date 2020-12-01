Байден допоможе «понизити градус» після президентства Трампа – Обама

Аня Мартинюк 01 грудня 2020, 10:52

Барак Обама дав велике інтерв’ю, в якому натякнув, що Байдену у кріслі президента може бути не легко.

Новину передає «Преса України».

Колишній президент США Барак Обама дав інтерв’ю Стівену Колбарту. У ньому колишній американський лідер зазначив, що новий президент США Джо Байден стикається з великими викликами на тлі заяв Дональда Трампа про фальсифікацію виборів.

Відповідаючи на запитання: «Що відбувається?», Обама зазначив, що факт перемоги на виборах Байдена свідчить про те, що він зумів донести людям повідомлення про свої благі наміри об’єднати країну. Обама додав, що країна наразі виснажена.

«Він (Байден – ред.) матиме певний успіх у зміцненні соціальної довіри, тому що, природно, він є співчутливим і дбає про людей, але я думаю, що у нас буде більший виклик», - додав Обама.

За його словами, президентство Байдена допоможе знизити температуру, але поділ на два табори призвів до певних проблем та занепокоєнь.

Нагадаємо, за час президентства Обами Джо Байден був віце-президентом США.