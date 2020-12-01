Під ВРУ протестують представники бізнесу

Аня Мартинюк 01 грудня 2020, 10:10

Їм не сподобалась ідея ввести локдаун. Також вони заяви про свої вимоги щодо податків такасових апаратів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 грудня, у столиці України стартувала акція протесту. Підприємці з різних куточків країни заявили, що вони виступають проти введення карантину. Наразі на вулиці Грушевського, де зібрались люди, також у посиленому режимі працюють правоохоронці.

До слова, акція протесту має назву «SaveФОП». Протестуючі звернулися до представників влади з вимогою прийняти законопроект про спрощену систему оподаткування малого і середнього бізнесу. Також представники бізнесу вимагають скасування введення фіскальних касових апаратів.