Під ВРУ протестують представники бізнесу

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Їм не сподобалась ідея ввести локдаун. Також вони заяви про свої вимоги щодо податків такасових апаратів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 грудня, у столиці України стартувала акція протесту. Підприємці з різних куточків країни заявили, що вони виступають проти введення карантину. Наразі на вулиці Грушевського, де зібрались люди, також у посиленому режимі працюють правоохоронці.
До слова, акція протесту має назву «SaveФОП». Протестуючі звернулися до представників влади з вимогою прийняти законопроект про спрощену систему оподаткування малого і середнього бізнесу. Також представники бізнесу вимагають скасування введення фіскальних касових апаратів.
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