«Слуга народу» іронічно привітав Рябошапку з Днем Прокуратури

Аня Мартинюк 01 грудня 2020, 09:29

Максим Бужанський, ініціатор звільнення Рябошапки, привітав останнього зі святом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 грудня, депутат президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський присвятив колишньому генпрокурору країни Руслану Рябошапці пост. На своїй сторінці у соцмережі він іронічно привітав останнього з Днем Прокуратури.

«Дорогий Руслан Георгійович Рябошапка! У цей день Прокуратури, в першу чергу хотів би привітати саме вас! Саме ви відкрили мені очі на те, якою має бути прокуратура, ось як при вас, тільки без вас і як якщо б ви до неї своїми кривими руками не торкалися. Це як в анекдоті про рабина і єврея, купи козу, продай козу. Де єврей я, а ви, вже вибачте, як би це м'якше, не рабин», - відзначив Бужанський.

Нардеп додав, що Рябошапці не вдалося повністю поламати життя тисячам добросовісних прокурорів, натомість лише «трохи загадити».

«З чим я їх і вітаю в їхнє професійне свято. І хочу сказати, прибираючи зі сцени більш не потрібного нам зараз Руслана Георгійовича, що всі новостворені органи, клони прокуратур, це всього лише ширма. А працювати вам. І кожен раз, коли з'являється новина - прокурори знову не з'явилися в суд, за вас стає соромно, чесне слово. З'являйтеся, ви ж взялися!» - підсумував він.

Дорогой Руслан Георгиевич Рябошапка! В этот день Прокуратуры, в первую очередь хотел бы поздравить именно вас! Именно... Опубликовано Максом Бужанским Понедельник, 30 ноября 2020 г.

Нагадаємо, у березні поточного року Рябошапку відправили у відставку. Максим Бужанський неодноразово вимагав звітності від останнього про свою бездіяльність на посаді.