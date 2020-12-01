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Коронавірус в Україні – За добу померли понад 200 пацієнтів

Аня Мартинюк 01 грудня 2020, 08:53
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Кількість нових хворих, виявлених за добу, знову переступила відмітку 12 тисяч осіб.

Новину передає «Преса України».

Станом на перший день грудня в Україні 745 123 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 12 498 осіб. Найбільше нових випадків у Києві – 1799.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу помер 221 пацієнт. За весь період спостереження – 12 548 осіб. Одужати вдалось 355 172 українцям. До слова, за минулу добу одужали 10023 пацієнти з коронавірусною хворобою. 

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