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Стали відомі причини занадто брудного повітря у Києві

Аня Мартинюк 01 грудня 2020, 08:34
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Стали відомі причини занадто брудного повітря у Києві

У КМДА рекомендували жителям Києва тримати вікна закритими.

Новину передає «Преса України».

У Київській міській державній адміністрації заявили, що інформація про підвищений рівень забрудненості у Києві є правдивою. Також наголошується, що у двох районах мегаполісу виявлені продукти горіння. Це автомобільні гази, викиди з промислових підприємств.

У прес-службі КМДА зазначено, що продукти горіння виявили у Дніпровському та Дарницькому районах. Так, тут виявлено перевищення діоксиду азоту в 5 разів; оксиду азоту - в 1,3 рази; діоксиду вуглецю - в 4 рази; формальдегіду - в 43 рази.

Жителям цих районів рекомендували тримати вікна закритими.

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