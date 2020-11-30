В Одесі школярів перевели на дистанційне навчання

Аня Мартинюк 30 листопада 2020, 14:10

Причина – захворюваність серед педагогів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що в школярі Одеси будуть вчитися дистанційно. Мова йде про учнів 5-11 класів. Дистанційне навчання триватиме два тижні, починаючи з 1 грудня.

Відповідну заяву зробила директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневіч. За її словами, учні початкових класів навчатимуться без змін.

Також відомо, що причина переходу на дистанційне навчання – високий рівень захворюваності серед педагогів.