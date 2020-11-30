В Одесі школярів перевели на дистанційне навчання

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Причина – захворюваність серед педагогів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що в школярі Одеси будуть вчитися дистанційно. Мова йде про учнів 5-11 класів. Дистанційне навчання триватиме два тижні, починаючи з 1 грудня.
Відповідну заяву зробила директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневіч. За її словами, учні початкових класів навчатимуться без змін.
Також відомо, що причина переходу на дистанційне навчання – високий рівень захворюваності серед педагогів.
13:23: Норвегія впровадила кримінальну відповідальність за образу трансгендерів
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10:14: Державне бюро розслідувань замовило собі 6 авто за понад 8 млн грн
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