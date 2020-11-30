Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У «Слузі народу» назвали дату повного локдауну в Україні
  • Pfizer почав відвантажувати вакцини від коронавірусу
  • Діло йде до локдауну – В Україні черговий коронавірусний анти рекорд

В Одесі школярів перевели на дистанційне навчання

Аня Мартинюк 30 листопада 2020, 14:10
Версія для друку
В Одесі школярів перевели на дистанційне навчання

Причина – захворюваність серед педагогів.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що в школярі Одеси будуть вчитися дистанційно. Мова йде про учнів 5-11 класів. Дистанційне навчання триватиме два тижні, починаючи з 1 грудня.

Відповідну заяву зробила директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневіч. За її словами, учні початкових класів навчатимуться без змін.

Також відомо, що причина переходу на дистанційне навчання – високий рівень захворюваності серед педагогів.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції