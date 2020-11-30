Львів не збирається вводити різдвяний локдаун

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Відповідне рішення прийняв мер міста Андрій Садовий.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що мер Львова Андрій Садовий не підтримує введення повного локдауну на період свят. За його словами, у місті не діятимуть ніякі заборони.
Мер додав, що у Львові зайняті 49% лікарняних ліжок, передбачених для пацієнтів з коронавірусом.
«Я дивлюся за кількістю людей, які хворіють в Україні. Чесно кажучи, зростання дуже серйозне. Однак у нас по Львову ситуація в принципі рівно тримається по кількості людей, хворих і по ліжкомісцях. Ми маємо близько 49% ліжок зайнятих в наших міських комунальних лікарнях», - зазначив він.
Садовий додав, що у різдвяні свята у Львові особлива атмосфера, яку хочуть побачити багато людей, тому свято скасовувати не можна.
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