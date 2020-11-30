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Тепер норвежцям необхідно ретельно підбирати слова навіть у себе вдома.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що у Норвегії прийняли навіть не голосуючи новий кримінальний закон. Він передбачає покарання для людей за те, що вони говорять «мовою ненависті» про трансгендерів. А саме до 3 років в’язниці.
Цікаво, що покарання передбачено для людей, які говорять щось погане про трансгендерів під час приватних розмов і навіть вдома. Довести, що хтось вів таку розмову, можна, якщо трансгендер став її свідком.
Міністр юстиції та громадської безпеки Моніка Маеланд назвала новий закон перемогою, оскільки регулювання мови повинно бути «адаптоване до практичних ситуацій, що виникають».
«Практична ситуація» включає спілкування з родиною», - зазначила вона.
Зазначимо, що влада Норвергії просто розширила існуючий закон про расову та гендерну дискримінацію.
13:23: Норвегія впровадила кримінальну відповідальність за образу трансгендерів
12:15: Степанов нагадав Кабміну про зарплати медиків у Європі
10:52: У Мережі активно обговорюють норкову шубу Луцького митрополита ПЦУ
10:14: Державне бюро розслідувань замовило собі 6 авто за понад 8 млн грн
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