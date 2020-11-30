В Україні скасували шкільні олімпіади

Аня Мартинюк 30 листопада 2020, 12:47

У 2020 році їх не буде точно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що Міносвіти прийняло рішення не проводитиме всеукраїнські олімпіади. А саме в період карантину. Також не проводитимуться турніри, конкурси фахової майстерності.

«Виключно в заочній (дистанційній) формі можуть проводитися Всеукраїнські учнівські конкурси з навчальних дисциплін і конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт», - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, раніше «слуга народу» Олександр Дубінський повідомив, що уряд планує ввести повний локдаун з 24 грудня до 15 січня.