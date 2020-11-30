В Україні скасували шкільні олімпіади

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У 2020 році їх не буде точно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що Міносвіти прийняло рішення не проводитиме всеукраїнські олімпіади. А саме в період карантину. Також не проводитимуться турніри, конкурси фахової майстерності.
«Виключно в заочній (дистанційній) формі можуть проводитися Всеукраїнські учнівські конкурси з навчальних дисциплін і конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт», - розповіли у відомстві.
Нагадаємо, раніше «слуга народу» Олександр Дубінський повідомив, що уряд планує ввести повний локдаун з 24 грудня до 15 січня.
13:23: Норвегія впровадила кримінальну відповідальність за образу трансгендерів
12:15: Степанов нагадав Кабміну про зарплати медиків у Європі
10:52: У Мережі активно обговорюють норкову шубу Луцького митрополита ПЦУ
10:14: Державне бюро розслідувань замовило собі 6 авто за понад 8 млн грн
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