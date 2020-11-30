Степанов нагадав Кабміну про зарплати медиків у Європі

Аня Мартинюк 30 листопада 2020, 12:15

Степанов обурився з приводу того, що обіцяного підняття зарплати медикам не буде.

Новину передає «Преса України».

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що йому не сподобалась ідея Кабміну відкласти підвищення зарплат медикам. Так, цього не передбачено у новому бюджеті.

За його словами, він подав бюджетний запит на підняття зарплат з 1 січня 2021 року ще у серпні поточного року.

«Ми розрахували кожну гривню, яку нам потрібно виділити на надання медичної допомоги. Яким чином робиться цей розрахунок? Він робиться дуже просто. Є певна хвороба. Для лікування цієї хвороби необхідні певний ліки, медичні засоби та робота наших медичних працівників: лікарів, медсестер, санітарки. І складається сума. Потім є кількість випадків в рік, яке статистично вираховується», - розповів Степанов.

Міністр додав, що справедлива зарплата лікаря повинна бути на рівні 23 тисяч гривень, медсестри - 17 тисяч, молодшого медперсоналу - 12 тисяч гривень. Степанов нагадав, що українські лікарі отримують найнижчу зарплату, поки в Європі платять в 30 разів більше.