У Мережі активно обговорюють норкову шубу Луцького митрополита ПЦУ 10:52
Державне бюро розслідувань замовило собі 6 авто за понад 8 млн грн 10:14
У «Слузі народу» назвали дату повного локдауну в Україні 09:07
Тиждень в Україні стартував без коронавірусних антирекордів 08:32
Не дороги - Грошам з «ковідного» фонду знайшли нове призначення 12:27
Зеленські вшанували пам'ять жертв Голодоморів в Україні 12:00
У США людей закликали не штурмувати магазини в «Чорну п'ятницю» 10:32
Укрзалізниця знову пропонуватиме пасажирам чай та каву 09:17
Україна в наступному році купить п'ять бойових дронів Bayraktar 08:47
Зеленська розповіла про підписання декларації «Бізнес без бар’єрів» 08:07
Карантин вихідного дня не ефективний, потрібний локдаун – Рубан 14:02
Плюс 2 млрд грн Генпрокуратурі та мінус 3 млрд грн освіті – Крюкова про бюджет 2021 13:42
Опади та холод – З’явився свіжий прогноз погоди для українців на вихідні 13:17
Шубою виділився 54-річний Тимофій Зінкевич.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що фото єпископа Православної церкви України, митрополита Луцького і Волинського Михаїла стало активно обговорюваним у Мережі. Мова йде про 54-річного Тимофія Зінкевича, клірика церкви Єпіфанія, який з’явився на людях у шикарній норковій шубі.
Шубу оцінили не лише віряни, а й служителі церкви. Колишній клірик Володимир-Волинської єпархії УПЦ Віктор Мартиненко згадав уривок роману Іллі Ільфа та Євгена Петрова «Дванадцять стільців».
«Остап одразу зрозумів, як поводитися в світському суспільстві. Він закрив очі і зробив крок назад.
- Прекрасне хутро! - вигукнув він.
- Жартуєте! - сказала Еллочка ніжно. - Це мексиканський тушкан.
- Бути цього не може. Вас обманули. Вам дали набагато краще хутро. Це шанхайські барси. Ну так! Барси! Я впізнаю їх по відтінку. Бачите, як хутро грає на сонці! .. Смарагд! Смарагд!» - пожартував Мартиненко.
Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. — Прекрасный мех! —...Опубликовано Віктором Мартиненко Воскресенье, 29 ноября 2020 г.
В Мережі тим часом зауважили, що у Європі Зінкевича облили б фарбою.
10:52: У Мережі активно обговорюють норкову шубу Луцького митрополита ПЦУ
10:14: Державне бюро розслідувань замовило собі 6 авто за понад 8 млн грн
09:07: У «Слузі народу» назвали дату повного локдауну в Україні
08:32: Тиждень в Україні стартував без коронавірусних антирекордів
12:27: Не дороги - Грошам з «ковідного» фонду знайшли нове призначення
12:00: Зеленські вшанували пам'ять жертв Голодоморів в Україні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.