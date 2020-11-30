У Мережі активно обговорюють норкову шубу Луцького митрополита ПЦУ

Аня Мартинюк 30 листопада 2020, 10:52

Шубою виділився 54-річний Тимофій Зінкевич.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що фото єпископа Православної церкви України, митрополита Луцького і Волинського Михаїла стало активно обговорюваним у Мережі. Мова йде про 54-річного Тимофія Зінкевича, клірика церкви Єпіфанія, який з’явився на людях у шикарній норковій шубі.

Шубу оцінили не лише віряни, а й служителі церкви. Колишній клірик Володимир-Волинської єпархії УПЦ Віктор Мартиненко згадав уривок роману Іллі Ільфа та Євгена Петрова «Дванадцять стільців».

«Остап одразу зрозумів, як поводитися в світському суспільстві. Він закрив очі і зробив крок назад.

- Прекрасне хутро! - вигукнув він.

- Жартуєте! - сказала Еллочка ніжно. - Це мексиканський тушкан.

- Бути цього не може. Вас обманули. Вам дали набагато краще хутро. Це шанхайські барси. Ну так! Барси! Я впізнаю їх по відтінку. Бачите, як хутро грає на сонці! .. Смарагд! Смарагд!» - пожартував Мартиненко.

Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. — Прекрасный мех! —... Опубликовано Віктором Мартиненко Воскресенье, 29 ноября 2020 г.

В Мережі тим часом зауважили, що у Європі Зінкевича облили б фарбою.