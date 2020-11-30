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Державне бюро розслідувань замовило собі 6 авто за понад 8 млн грн

Аня Мартинюк 30 листопада 2020, 10:14
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Державне бюро розслідувань замовило собі 6 авто за понад 8 млн грн

Автівки мають підігрів керма й інші корисні функції. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що Державне бюро розслідувань (ДБР) за результатами тендерів 20 та 24 листопада замовило собі шість новеньких автомобілів. На них витратили 8,12 мільйонів гривень. Про це повідомили журналісти Наші гроші, посилаючись на систему Prozorro.

Серед обраних ДБР автівок позашляховик Toyota Land Cruiser 200 4.6 Dual VVT-I 6 A / T Elegance та 5 позашляховиків Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 D-4D 6 A / T в комплектації Base.

Варто зазначити, що найдорожча тойота має клімат-контроль, круїз-контроль, задні і передні парктроніки, камеру заднього виду, системи активної безпеки, системи допомоги при русі по бездоріжжю і систему моніторингу "сліпих" зон, підігрів керма, всіх сидінь і лобового і заднього скла.

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