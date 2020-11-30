НБУ ослабив гривню до долара та євро

Аня Мартинюк 30 листопада 2020, 09:40

Американська валюта здорожчала ще на дві копійки, євро – на 11 копійок.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на останній день листопада. Так, сьогодні долар коштує 28,46 грн, це на 2 копійки більше від попереднього встановленого банком курсу.

Офіційний курс гривні до євро становить 33,95, що на 11 копійок більше від попереднього встановленого банком курсу.

Готівкові курси валют змінилися наступним чином. Купівля долара США відбувається за 28,38 грн, продаж за 28,62 грн. Купівля євро відбувається за 33,70 грн, продаж за 34,15 грн.