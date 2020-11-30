У «Слузі народу» назвали дату повного локдауну в Україні

Аня Мартинюк 30 листопада 2020, 09:07

Олександр Дубінський розповів, коли українців знову точно закриють на локдаун у зв’язку з пандемією.

Новину передає «Преса України».

У неділю, 29 листопада, депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив на своїй сторінці у соцмережі, що Кабмін запланував ввести повний карантин. Нардеп назвав дату, з 24 грудня до 15 січня.

«Кабмін планує ввести повний локдаун з 24 грудня по 15 січня», - коротко написав він.

Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января. Опубликовано Александром Дубинским Воскресенье, 29 ноября 2020 г.

Інтернет-спільнота одразу ж вибухнула різноманітними коментарями. Так, більшості коментаторам не сподобалась така новина. Дехто іронічно зауважив, що повний локдаун, ймовірно, не торкнеться «Епіцентру», який працював завжди.

«За сім днів до 24 оголосять? Хороші вони собі Різдвяні канікули влаштували ... за кордоном», - йдеться у коментарях.

Ще один користувач поцікавився у Дубінського, чи інформація є точною. Останній відповів, що так й є відповідний проект.