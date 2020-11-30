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Тиждень в Україні стартував без коронавірусних антирекордів

Аня Мартинюк 30 листопада 2020, 08:32
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Тиждень в Україні стартував без коронавірусних антирекордів

Кількість нових хворих, виявлених за добу, вперше за довгий час не переступила відмітку 10 тисяч осіб.

Новину передає «Преса України».

Станом на 30 листопада в Україні 732 625 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 9946 осіб. Найбільше нових випадків у Києві – 1460, Дніпропетровській області – 1138. 

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 114 пацієнтів. За весь період спостереження – 12327 осіб. Одужати вдалось 345 149 українцям. До слова, за минулу добу одужали 5771 пацієнт з коронавірусною хворобою. 

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