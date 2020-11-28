Більшість українців почитали за рік не більше 5 книг

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Значно поменшало читачів, які за рік посилювали 26 і більше книг.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 листопада, стали відомі результати соціологічного дослідження «Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання», яке проводив Український інститут книги. Виявилось, що українці віддають перевагу друкованим виданням, однак багато вони не читають.
«67% населення упродовж року читали друковані книжки, 28% - електронні, а 15% - слухали аудіокнижки, серед них більшість прочитали або прослухали лише 1-5 книжок за рік», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, порівняно з 2018 роком зменшилася частка тих, хто прочитав 26 і більше друкованих книжок. А саме з 4% до 2%. До слова, 39% опитаних читали книги з домашньої бібліотеки, 40% придбали книжки, 17% - скористалися публічною бібліотекою.
12:27: Не дороги - Грошам з «ковідного» фонду знайшли нове призначення
12:00: Зеленські вшанували пам'ять жертв Голодоморів в Україні
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