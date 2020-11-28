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У фонді залишилось 25 млрд грн з майже 66 млрд грн.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 листопада, стало відомо, що президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект, яким планується використання грошей з фонду боротьби з COVID-19 для нових цілей. Зокрема, для підтримки населення та бізнесу в умовах кризи.
Нагадаємо, так званий коронавірусний фонд був створений у квітні поточного року. У нього влили 65,9 млрд грн. Наразі частина грошей розтрачена, зокрема, на «Велике будівництво» президента.
За попередніми даними, у фонді залишилось 25 млрд грн.
12:27: Не дороги - Грошам з «ковідного» фонду знайшли нове призначення
12:00: Зеленські вшанували пам'ять жертв Голодоморів в Україні
10:32: У США людей закликали не штурмувати магазини в «Чорну п'ятницю»
09:17: Укрзалізниця знову пропонуватиме пасажирам чай та каву
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