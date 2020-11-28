Не дороги - Грошам з «ковідного» фонду знайшли нове призначення

Аня Мартинюк 28 листопада 2020, 12:27

У фонді залишилось 25 млрд грн з майже 66 млрд грн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 листопада, стало відомо, що президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект, яким планується використання грошей з фонду боротьби з COVID-19 для нових цілей. Зокрема, для підтримки населення та бізнесу в умовах кризи.

Нагадаємо, так званий коронавірусний фонд був створений у квітні поточного року. У нього влили 65,9 млрд грн. Наразі частина грошей розтрачена, зокрема, на «Велике будівництво» президента.

За попередніми даними, у фонді залишилось 25 млрд грн.