Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Pfizer почав відвантажувати вакцини від коронавірусу
  • Діло йде до локдауну – В Україні черговий коронавірусний анти рекорд
  • В Україні антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус

Не дороги - Грошам з «ковідного» фонду знайшли нове призначення

Аня Мартинюк 28 листопада 2020, 12:27
Версія для друку
Не дороги - Грошам з «ковідного» фонду знайшли нове призначення

У фонді залишилось 25 млрд грн з майже 66 млрд грн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 листопада, стало відомо, що президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект, яким планується використання грошей з фонду боротьби з COVID-19 для нових цілей. Зокрема, для підтримки населення та бізнесу в умовах кризи.

Нагадаємо, так званий коронавірусний фонд був створений у квітні поточного року. У нього влили 65,9 млрд грн. Наразі частина грошей розтрачена, зокрема, на «Велике будівництво» президента.

За попередніми даними, у фонді залишилось 25 млрд грн.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції