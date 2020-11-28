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До них долучилися прем’єр-міністр, керівник офісу президента, міністр культури, голова інституту нацпам’яті.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні. У прес-службі президента зазначили, що подружжя встановило композицію із пшеничних колосків та калини біля пам’ятного знаку жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі у Києві.
Далі президент та його дружина попрямували до Національного музею Голодомору-геноциду 1932-33 років. Тут до них долучилися керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.
Разом вони пройшли скорботною ходою до скульптури «Гірка пам’ять дитинства». Тут також була встановлена композиція із зерном. Дійство завершилось хвилиною мовчання.
12:27: Не дороги - Грошам з «ковідного» фонду знайшли нове призначення
12:00: Зеленські вшанували пам'ять жертв Голодоморів в Україні
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