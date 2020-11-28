Pfizer почав відвантажувати вакцини від коронавірусу

Аня Мартинюк 28 листопада 2020, 11:33

Вакцину зберігатимуть у декількох штатах США, а також в Бельгії та Німеччині.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 27 листопада, авіакомпанія United Airlines розпочала здійснювати чартерні рейси для доставки вакцини від коронавірусу. Мова йде про вакцину компанії Pfizer.

Таку інформацію поширило видання The Wall Street Journal. Як зазначається, спочатку вакцини будуть зберігатися в американських штатах Мічиган і Вісконсин, а також на складах в Бельгії та Німеччині.

Так, як тільки вакцина буде схвалена Консультативним комітетом CDC по практиці імунізації, її оперативно відправлятимуть у точки, де буде проходити вакцинація людей. Як відомо, засідання комітету відбудеться у грудні.