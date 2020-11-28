Вихід Samsung Galaxy Note 21 є малоймовірними – ЗМІ

Аня Мартинюк 28 листопада 2020, 10:57

За словами експертів, у Samsung фіксують увагу на нових лінійках.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Techradar, смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra може стати останнім із лінійки Note. Як наголошують експерти, лінійка Note - це друга найбільш успішна лінійка Samsung після Galaxy S.

Тим не менше, експерти вважають, що Galaxy Note 21 не бути й на це є декілька причин. Зокрема, існує невелика різниця між Galaxy Note і Galaxy S. Був час, коли лінійка Samsung Galaxy Note відрізнялася від лінійки Galaxy S розміром, тепер же все інакше.

Крім того, Samsung має нові лінійки телефонів преміум-класу. Зокрема, Z Fold. Разом з тим S Pen лінійки Note може перейти на інші моделі.