У США людей закликали не штурмувати магазини в «Чорну п'ятницю»

Аня Мартинюк 28 листопада 2020, 10:32

Бажаючих зробити обновки закликали робити замовлення онлайн.

Новину передає «Преса України».

Губернатор американського штату Кентуккі Енді Бешир зазначив, що чиновники усієї країни закликали американців не штурмувати магазини під час акції під назвою «Чорна п'ятниця».

«Пам'ятайте, уникайте натовпу і купуйте речі в Чорну п'ятницю вдома», - зазначив він.

Як зазначили американські ЗМІ, роздрібні магазини підготувались до зменшення кількості клієнтів під час акційних днів на тлі пандемії. В результаті багато магазинів перенесли акцію в онлайн. Тим не менше, власники магазинів відзначили, що бажаючих зробити покупки в фізичних магазинах все одно чимало.