В РНБО представили невтішну коронавірусну статистику

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Кількість нових хворих перевалила за позначку 16 тисяч осіб.
Новину передає «Преса України».
Станом на ранок 28 листопада в Україні зафіксовано 709 701 випадок захворювання на COVID-19. За минулу добу було виявлено 16 294 нових хворих. Це знову рекордна кількість хворих.
Також за минулу добу померли 184 пацієнтів, у яких був коронавірус. Разом з тим одужати вдалось 8897 пацієнтам. Такі дані наведені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше нових хворих за минулу добу зафіксовали у Києві - 1739, Дніпропетровській області – 1599.
09:17: Укрзалізниця знову пропонуватиме пасажирам чай та каву
08:47: Україна в наступному році купить п'ять бойових дронів Bayraktar
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14:02: Карантин вихідного дня не ефективний, потрібний локдаун – Рубан
13:42: Плюс 2 млрд грн Генпрокуратурі та мінус 3 млрд грн освіті – Крюкова про бюджет 2021
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