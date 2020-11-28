В РНБО представили невтішну коронавірусну статистику

Аня Мартинюк 28 листопада 2020, 09:55

Кількість нових хворих перевалила за позначку 16 тисяч осіб.

Новину передає «Преса України».

Станом на ранок 28 листопада в Україні зафіксовано 709 701 випадок захворювання на COVID-19. За минулу добу було виявлено 16 294 нових хворих. Це знову рекордна кількість хворих.

Також за минулу добу померли 184 пацієнтів, у яких був коронавірус. Разом з тим одужати вдалось 8897 пацієнтам. Такі дані наведені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових хворих за минулу добу зафіксовали у Києві - 1739, Дніпропетровській області – 1599.