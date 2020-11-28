Укрзалізниця знову пропонуватиме пасажирам чай та каву

Аня Мартинюк 28 листопада 2020, 09:17

Ціни на напої обіцяють не піднімати.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Укрзалізниці повідомили, що продаж чайно-кавової продукції в пасажирських поїздах буде відновлено. Як відомо, чай та каву у поїздах не продавали з весни у зв'язку з пандемією.

«З 1 грудня 2020 року Укрзалізниця відновлює реалізацію чайно-кавової продукції в пасажирських поїздах», - йдеться в повідомленні компанії.

Також наголошується, що каву та чай продаватимуть знову адже на цьому наполягають самі мандрівники. Так, з грудня всі напої продаватимуть в одноразовому посуді.

При цьому ціни на напої не зміняться. Чай, кава, вода в пляшці 0,5 л обійдуться пасажирам в 10 гривень за напій. Нагадаємо, замовити та оплатити напої можна при оформленні квитка онлайн.