Укрзалізниця знову пропонуватиме пасажирам чай та каву

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Ціни на напої обіцяють не піднімати.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Укрзалізниці повідомили, що продаж чайно-кавової продукції в пасажирських поїздах буде відновлено. Як відомо, чай та каву у поїздах не продавали з весни у зв'язку з пандемією.
«З 1 грудня 2020 року Укрзалізниця відновлює реалізацію чайно-кавової продукції в пасажирських поїздах», - йдеться в повідомленні компанії.
Також наголошується, що каву та чай продаватимуть знову адже на цьому наполягають самі мандрівники. Так, з грудня всі напої продаватимуть в одноразовому посуді.
При цьому ціни на напої не зміняться. Чай, кава, вода в пляшці 0,5 л обійдуться пасажирам в 10 гривень за напій. Нагадаємо, замовити та оплатити напої можна при оформленні квитка онлайн.
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