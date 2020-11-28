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Україна в наступному році купить п'ять бойових дронів Bayraktar

Аня Мартинюк 28 листопада 2020, 08:47
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Україна в наступному році купить п'ять бойових дронів Bayraktar

Українська армія матиме 5 нових безпілотників.

Новину передає «Преса України».

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак зробив важливу заяву. За його словами, у 2021 році Україна купить 5 безпілотників Bayraktar турецького виробництва.

«У них дещо інші тактико-технічні характеристики, зокрема висота і дальність застосування», - зауважив Хомчак.

До слова, безпілотники Bayraktar турецького виробництва були задіяні в Нагірному Карабасі під час останніх воєнних подій. Вірменська армія не змогла ефективно їм протистояти.

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