Зеленська розповіла про підписання декларації «Бізнес без бар’єрів»

Аня Мартинюк 28 листопада 2020, 08:07

Декларація була підписана в ході ведення діалогу з представниками бізнесу.

Новину передає «Преса України».

Перша леді України Олена Зеленська зазанчила на своїй сторнці у соцмережі, що щодня українці живуть за бар’єрами. Зокрема, мова йде про складнощі в переміщенні, користуванні послугами, роботі та спілкуванні.

Тому дружина Володимира Зеленського поспілкувалась з представниками великих компаній, які уже приймають рішення, щоб допомогти таким людям. Це «Укрпошта», «Ощадбанк», «Укрзалізниця», «Ашан», 1+1 Media, ДТЕК, Socar, work.ua, АТБ, Danone.

«Серед основних здобутків, якими ділилися компанії, – облаштування інклюзивних відділень та інфраструктури для маломобільних категорій громадян, працевлаштування людей з вадами слуху та зору, людей похилого віку», - відзначила вона.

Також в ході діалогу була підписана декларація «Бізнес без бар’єрів», яка має на меті допомогти усім суспільним групам.