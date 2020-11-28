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Декларація була підписана в ході ведення діалогу з представниками бізнесу.
Новину передає «Преса України».
Перша леді України Олена Зеленська зазанчила на своїй сторнці у соцмережі, що щодня українці живуть за бар’єрами. Зокрема, мова йде про складнощі в переміщенні, користуванні послугами, роботі та спілкуванні.
Тому дружина Володимира Зеленського поспілкувалась з представниками великих компаній, які уже приймають рішення, щоб допомогти таким людям. Це «Укрпошта», «Ощадбанк», «Укрзалізниця», «Ашан», 1+1 Media, ДТЕК, Socar, work.ua, АТБ, Danone.
«Серед основних здобутків, якими ділилися компанії, – облаштування інклюзивних відділень та інфраструктури для маломобільних категорій громадян, працевлаштування людей з вадами слуху та зору, людей похилого віку», - відзначила вона.
Також в ході діалогу була підписана декларація «Бізнес без бар’єрів», яка має на меті допомогти усім суспільним групам.
08:47: Україна в наступному році купить п'ять бойових дронів Bayraktar
08:07: Зеленська розповіла про підписання декларації «Бізнес без бар’єрів»
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13:42: Плюс 2 млрд грн Генпрокуратурі та мінус 3 млрд грн освіті – Крюкова про бюджет 2021
13:17: Опади та холод – З’явився свіжий прогноз погоди для українців на вихідні
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