Україна та Естонія підписали важливу угоду

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Сторони співпрацюватимуть у технічних та фінансових питаннях.
Новину передає «Преса України».
У Кабміні повідомили, що Україна та Естонія підписали важливу міжурядову угоду. А саме про технічне та фінансове співробітництво. Тепер дві країни мають відповідні умови для реалізації спільних проектів.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Прем’єр-міністр Естонської Республіки Юрі Ратас підписали Угоду між Кабінетом...Опубликовано Кабінет Міністрів України Пятница, 27 ноября 2020 г.
За словами прем'єр-міністрів двох країн, Юрі Ратаса та Дениса Шмигаля, Естонія зможе більше допомагати українській стороні. В свою чергу естонський прем’єр наголосив, що Україна є важливим партнером й сторони зацікавлені співпрацювати в напрямках освіти, спорту і реформування держуправління.
08:47: Україна в наступному році купить п'ять бойових дронів Bayraktar
08:07: Зеленська розповіла про підписання декларації «Бізнес без бар’єрів»
14:02: Карантин вихідного дня не ефективний, потрібний локдаун – Рубан
13:42: Плюс 2 млрд грн Генпрокуратурі та мінус 3 млрд грн освіті – Крюкова про бюджет 2021
13:17: Опади та холод – З’явився свіжий прогноз погоди для українців на вихідні
12:16: Локдаун зведе захворюваність на Covid-19 до нуля - Степанов
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