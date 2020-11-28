Україна та Естонія підписали важливу угоду

Аня Мартинюк 28 листопада 2020, 07:30

Сторони співпрацюватимуть у технічних та фінансових питаннях.

Новину передає «Преса України».

У Кабміні повідомили, що Україна та Естонія підписали важливу міжурядову угоду. А саме про технічне та фінансове співробітництво. Тепер дві країни мають відповідні умови для реалізації спільних проектів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Прем’єр-міністр Естонської Республіки Юрі Ратас підписали Угоду між Кабінетом... Опубликовано Кабінет Міністрів України Пятница, 27 ноября 2020 г.

За словами прем'єр-міністрів двох країн, Юрі Ратаса та Дениса Шмигаля, Естонія зможе більше допомагати українській стороні. В свою чергу естонський прем’єр наголосив, що Україна є важливим партнером й сторони зацікавлені співпрацювати в напрямках освіти, спорту і реформування держуправління.