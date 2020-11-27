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Олег Рубан вважає, що у боротьбі з коронавірусом необхідні жорсткіші заходи.
Новину передає «Преса України».
Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан дав інтерв'ю на телеканалі «Україна 24». За його словами введення карантину вихідного дня в Україні не дало бажаного ефекту.
Рубан вважає, що доцільніше вводити повний локдаун. При цьому він вірить, що такий сценарій варто реалізовувати уже зараз. Як повідомлялось раніше, міністр Максим Степанов заявляв, що повний локдаун на всій території України допоможе зменшити захворюваність на коронавірус. За його словами, локдаун необхідний, оскільки наближаються новорічні свята.
14:02: Карантин вихідного дня не ефективний, потрібний локдаун – Рубан
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