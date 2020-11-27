Плюс 2 млрд грн Генпрокуратурі та мінус 3 млрд грн освіті – Крюкова про бюджет 2021

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Світлана Крюкова звернула увагу на ставлення держави до сфери освіти, вчителів, вихователів, педагогів вищої школи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 листопада, відома українська журналістка, перший заступник головного редактора видання «Страна.UA» Світлана Крюкова зазначила у соцмережі, що влада відреагувала на її вчорашній пост про роль системи освіти для забезпечення розвитку держави.
«Звернула увагу на мізерне фінансування сфери, що в нинішньому, що в наступному році. Уряд "відреагував". Вніс до Ради скоригований до другого читання проект бюджету-2021, в якому замість збільшення фінансування сфери освіти - майже на 1,6 млрд грн в порівнянні з прийнятим в першому читанні скорочуються витрати на підготовку кадрів у системі вищої та професійної освіти, а також фонд розвитку закладів професійної та вищої освіти», - зазначила вона.
Только вчера написала пост о важнейшей роли системы образования для обеспечения развития государства. Обратила...Опубликовано Svetlana Kryukova Пятница, 27 ноября 2020 г.
Так, у наступному році буде скорочено освітню субвенцію місцевим бюджетам. А саме на 2,9 млрд грн. Разом з тим зросло фінансування Генпрокуратури на 2 млрд грн до 11,5 млрд грн.
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