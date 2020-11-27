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Опади та холод – З’явився свіжий прогноз погоди для українців на вихідні

Аня Мартинюк 27 листопада 2020, 13:17
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Опади та холод – З’явився свіжий прогноз погоди для українців на вихідні

Наталія Діденко прогнозує дещо некомфортні вихідні в Україні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 листопада, синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в Україні у найближчі вихідні. За прогнозом, 28 та 29 листопада в Україні будуть опади у вигляді дощу, снігу. 

«Циклон та атмосферні фронти вихідними зумовлять в західних, північних областях України дощ з переходом у мокрий сніг. Опади торкнуться Харківщини, місцями центральних областей. У неділю зачеплять Південь, окрім Запоріжжя», - розповіла вона.

На решті території без істотних опадів. Стовпчики термометрів на вихідних покажуть+1+4 градуси на Заході та Півночі, +1+3 градусів у Центрі, +4+6 градусів на Вінниччині, до +8 градусів, +5+8 градусів у східних областях. Найтепліше буде на Півдні, від +6+10 градусів до +10+14 градусів.

 

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