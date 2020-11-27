Юлії Тимошенко виповнилось 60 років

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Журналісти згадали про досягнення політкині.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 листопада, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко святкує своє 60-річчя. До слова, напередодні народна обраниця здивувала черговою вдалою зміною іміджу. Тепер політкиня має хвилясте, акуратно вкладене волосся.
Нагадаємо, Тимошенко народилась у Дніпропетровську. За свою політичну кар’єру вона двічі побувала у кріслі прем’єр-міністра, а саме у 2005 році та з 2007 по 2010 рік.
Варто зазначити, що у 2005 році впливове видання Forbes назвало Юлію Тимошенко третьою за впливовістю жінкою планети. Вона також потрапила в топ-100 жінок світу.
Юлія Володимирівна тричі намагалась сісти у крісло президента України. А саме в 2010, 2014 та 2019 році.
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