Юлії Тимошенко виповнилось 60 років

Аня Мартинюк 27 листопада 2020, 12:46

Журналісти згадали про досягнення політкині.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 листопада, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко святкує своє 60-річчя. До слова, напередодні народна обраниця здивувала черговою вдалою зміною іміджу. Тепер політкиня має хвилясте, акуратно вкладене волосся.

Нагадаємо, Тимошенко народилась у Дніпропетровську. За свою політичну кар’єру вона двічі побувала у кріслі прем’єр-міністра, а саме у 2005 році та з 2007 по 2010 рік.

Варто зазначити, що у 2005 році впливове видання Forbes назвало Юлію Тимошенко третьою за впливовістю жінкою планети. Вона також потрапила в топ-100 жінок світу.

Юлія Володимирівна тричі намагалась сісти у крісло президента України. А саме в 2010, 2014 та 2019 році.