Локдаун зведе захворюваність на Covid-19 до нуля - Степанов

Аня Мартинюк 27 листопада 2020, 12:16

Максим Степанов вкотре наголосив на необхідності ввести локдаун в Україні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 листопада, міністр МОЗ Максим Степанов заявив, що введення локдауну в Україні допоможе розірвати ланцюг передачі коронавірусу. За його прогнозом, таке обмеження зведе практично до нуля контактування між людьми. В результаті захворюваність в Україні зменшиться.

Не забув Степанов й про можливі економічні наслідки від введення локдауну. За його словами, будуть братись до уваги розрахунки Мінекономіки і Мінфіну.

«Основною причиною до введення жорстких обмежень буде епідситуація і перш за все навантаження на нашу медичну систему. Стурбованість викликають новорічні свята, які передбачають велику кількість контактів між людьми на ярмарках, святкуваннях, новорічних ялинках і ці контакти відбуваються між людьми, які в звичайному житті між собою не перетинаються, і зрозуміло, що можуть бути сплески», - прокоментував Степанов.

Він додав, що у МОЗ наразі готують різні варіанти введення жорстких обмежень.