Бюджет 2021 – Українцям відклали підвищення мінімалки

Аня Мартинюк 27 листопада 2020, 11:46

Все завдяки рекомендаціям МВФ.

Новину передає «Преса України».

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець зробив важливу заяву. За його словами, 26 листопада Кабмін затвердив оновлений варіант бюджету на наступний рік. Так, у нього передбачене відкладення підвищення мінімальної заробітної плати для українців.

«Підвищення мінімалки теж відкладається. Мінімальна зарплата зросте до 6 500 грн не в липні 2021 року, як анонсували, а в грудні наступного року», - уточнив Михайло Волинець.

Нагадаємо, на вимогу МВФ Кабмін погодив варіант бюджету, де скорочуються витрати та збільшуються доходи. Так, перенесення збільшення мінімалки є одним із напрямів зниження витрат. Раніше повідомлялось, що Кабмін планує відкласти підвищення мінімалки для вчителів до 2022 року.