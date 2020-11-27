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Разом з Україною ще 10 країн підтримали санкції.
Новину передає «Преса України».
На сайті Європейської Ради з’явилась декларація, в якій вказано, що Україна та ще десять країн приєдналися до санкцій ЄС проти терористичного угрупування ІДІЛ та організації Аль-Каїда.
«19 жовтня 2020 року Рада ЄС прийняла Рішення (CFSP) 2020/1516. Рішення Ради ЄС продовжує існуючі обмежувальні заходи до 31 жовтня 2021 року. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, країна процесу стабілізації і асоціації та потенційний кандидат Боснія і Герцеговина, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія і Ліхтенштейн, члени Європейського економічного простору, а також Україна, Республіка Молдова, Вірменія та Грузія приєдналися до цього рішення Ради ЄС», - зазначено в документі.
Таким чином санкції було просто продовжено. Нагадаємо, санкції передбачають обмеження на торгівлю чи поставку терористичним організаціям зброї, товарів подвійного призначення, військових товарів, запчастин і так далі. Також заборонена торгівля нафтою та нафтопродуктами, фінансова підтримка, зокрема позики та кредити.
11:08: Україна приєдналася до санкцій ЄС проти ІДІЛ та Аль-Каїди
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