Заради Кернеса Харківська міськрада змінить регламент

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Все заради того, щоб Кернес законно був відсутній на своїй же присязі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 листопада, стало відомо, що Харьковскій міськрада збирається змінити регламент. А саме з метою, щоб мер Геннадій Кернес міг бути відсутній на присязі першого скликання.
Депутат Ігор Черняк розповів, що змінити регламент не буде проблемою.
«Мета поправок, запропонованих фракцією «Опозиційного блоку «Довіряй справам» (фракція мера Кернеса), - зробити можливим проведення сесії нового скликання. При цьому частина змін виглядає сумнівно з точки зору чинного законодавства, а частина виписані досить кострубато, з шорсткостями», - прокоментував він.
Нагадаємо, Геннадій Кернес, у якого раніше виявили коронавірус, перебуває на лікуванні у Німеччині. Сини мера запевнили, що він повернеться в Харків до першої сесії міської ради.
11:08: Україна приєдналася до санкцій ЄС проти ІДІЛ та Аль-Каїди
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