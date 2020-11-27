Зеленський може піти на другий президентський термін – Тимошенко

Аня Мартинюк 27 листопада 2020, 09:47

За словами Кирила Тимошенка, якщо у президента буде така ідея, він її озвучить.

Новину передає «Преса України».

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко дав інтерв'ю головному редактору видання «Гордон» Олесі Бацман. До слова, остання є дружиною Дмитра Гордона.

За словами Тимошенка, Володимир Зеленський може піти на другий президентський термін. Він вважає, що це пов’язано з неможливістю відновити Україну за 5 років президентства.

«Якщо у президента буде таке рішення, він про це скаже. Так, на прес-конференції він дійсно сказав, що одного терміну мало з об'єктивних причин, а не через те, що він вирішив йти на другий термін. Дійсно, для того, щоб відновити країну, одного терміну мало. Це невеликий період, тому що його об'єктивно недостатньо. Ми про це не говоримо, тому що у нас на обговорення другого терміну президентських виборів зараз немає часу», - розповів Тимошенко.

Разом з тим Тимошенко не виключив, що Зеленський може забажати скласти обов’язки президента достроково. За його словами, наразі ж лідер країни хоче зробити країну кращою.