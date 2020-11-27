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Тотальне тестування на Сovid-19 у Словаччині не дало бажаного результату

Аня Мартинюк 27 листопада 2020, 09:13
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Тотальне тестування на Сovid-19 у Словаччині не дало бажаного результату

Влада країни частково визнала, що ідея протестувати населення не допомагає у боротьбі з коронавірусом. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 листопада, стало відомо, що після того, як влада Словаччини провела тестування усього населення країни на коронавірус, особливого ефекту від такої практики не було. Як зазначають ЗМІ, влада вирішила змінити тактику у боротьбі зі смертоносним китайським вірусом.

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович попередив, що друге тестування відклали на невизначений термін, адже з ідеєю тестувати геть усіх не згодні деякі представники влади. Тим часом асоціації міст та громад закликали припинити загальнонаціональне тестування, а натомість зосередитись на тестуванні людей, які знаходяться в групах ризику.

Нагадаємо, у Словаччині зафіксували 101 257 випадків захворювання на коронавірус. До слова, населення країни становить понад 5,4 млн осіб.

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