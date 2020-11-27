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Кількість хворих зростає у геометричній прогресії.
Новину передає «Преса України».
Станом на 27 листопада в Україні додалось 16 218 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомив міністр МОЗ Максим Степанов.
«Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників», - уточнив він на своїй сторінці у соцмережі.
16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 листопада 2020 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Четверг, 26 ноября 2020 г.
Нагадаємо, вчора, 26 листопада, в Україні зафіксували 15 331 нового хворого на коронавірус. Станом на сьогодні загальна кількість хворих становить 693 407 осіб. За минулу добу померли 192 пацієнти.
Найбільше нових хворих у Дніпропетровській області - 1 773, Києві - 1 520 осіб.
09:47: Зеленський може піти на другий президентський термін – Тимошенко
09:13: Тотальне тестування на Сovid-19 у Словаччині не дало бажаного результату
08:36: Діло йде до локдауну – В Україні черговий коронавірусний анти рекорд
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