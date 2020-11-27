Діло йде до локдауну – В Україні черговий коронавірусний анти рекорд

Аня Мартинюк 27 листопада 2020, 08:36

Кількість хворих зростає у геометричній прогресії.

Новину передає «Преса України».

Станом на 27 листопада в Україні додалось 16 218 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомив міністр МОЗ Максим Степанов.

«Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників», - уточнив він на своїй сторінці у соцмережі.

16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 листопада 2020 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Четверг, 26 ноября 2020 г.

Нагадаємо, вчора, 26 листопада, в Україні зафіксували 15 331 нового хворого на коронавірус. Станом на сьогодні загальна кількість хворих становить 693 407 осіб. За минулу добу померли 192 пацієнти.

Найбільше нових хворих у Дніпропетровській області - 1 773, Києві - 1 520 осіб.