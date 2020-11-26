Преимущества и варианты использования агротекстиля на приусадебном участке

zmxn 25 листопада 2020, 13:14

Агротекстиль — плотный, но пористый материал, для производства которого используются полипропиленовые волокна. Он получил широкое применение на приусадебных участках. Популярность этого укрывного полотна обуславливается несколькими преимуществами.

Свойства и характеристики материала

На сайте https://vialplus.com.ua/category/agrotekstil агротектиль можно купить в рулонах. Его стандартная длина — 25 м. Ширина может составлять 1,05 м или 2,10 м. Полотно напоминает мешковину черного цвета. Средний срок службы материала достигает шести лет.

К основным положительным характеристикам относятся:

простота использования и разрезания;

биологическая стойкость (полотно не подвержено распространению плесени, грибков, не гниет, не привлекает насекомых);

широкий диапазон рабочих температур;

высокая прочность на разрыв;

гибкость;

низкий риск разрушения под прямыми солнечными лучами;

устойчивость к избыточной влаге.

Применить агротекстиль может любой дачник, владелец загородного дома или садовод. Использование волокна не требует особых навыков и специальных знаний: достаточно руководствоваться профессиональными рекомендациями.

Для чего подойдет агротекстиль

Черный агротекстиль подойдет для решения нескольких важных задач. Он практически не имеет недостатков, что обуславливает универсальность применения.

Выращивание клубники

Большие клубничные плантации способны давать качественный урожай не менее двух раз в год. Они нуждаются во многократных обработках и грамотном уходе. Чтобы защитить растения от повреждений, лучше всего использовать плотные укрывные материалы.

Агротекстиль обеспечит должную степень защиты. Благодаря ему можно сократить частоту поливов, предотвратить появление медведок, слизней и муравьев, снизить объемы сорняков, риск грибковых инфекций, а также исключить негативное влияние низких температур и ускорить вегетацию.

Мульчирование культур

Виноград, многие виды овощей и бахчевые культуры нуждаются в мульчировании. Полотна из волокон полипропилена в этих случаях станут идеальным решением. Агроткань предупредит испарение влаги и обеспечит защиту от сорняков, сокращающих урожайность. Волоком можно выстилать дорожки и участки непосредственно под растениями.

Защита кустарников и плодовых деревьев

Тем, кто планирует создание сада с плодовыми деревьями и кустарниками, стоит непременно воспользоваться агротекстилем для надежной защиты посадок. Она выдержит многократные обрезки, привои, опрыскивания от вредителей и заболеваний. Садоводу не придется часто менять полотна.

Агротекстиль сохранит необходимый растениям уровень влаги, исключит промерзание корневой системы саженцев и молодых деревьев. Благодаря этому под плодовыми посадками не будут разрастаться сорняки.

Ландшафтный дизайн и клумбы

Заказать агротекстиль можно и для благоустройства ландшафта территории загородного дома. Легкий нетканый материал поможет в формировании цветников и клумб, а также сдержит подвижные грунты. С ним легко можно создавать наклонные участки, садовые дорожки и размещать на почве крупногабаритные предметы декора.

Компания «Виал» предлагает купить агротекстиль в интернет-магазине по приятной цене с доставкой по Киеву и другим городам Украины.