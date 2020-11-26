Кабмін змінив главу Фіскальної служби

Аня Мартинюк 26 листопада 2020, 11:55

Стало відомо, ким замінили Сергія Солодченка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що Кабмін призначив нового тимчасово виконуючого обов'язків голови ДФС України. Ним став Дмитро Сосинович. Разом з тим Кабмін позбавив повноважень Сергія Солодченко, який займав відповідну посаду.

Представник Кабміну у ВРУ Василь Мокан повідомив, що Солодченко займав посаду з лютого. Тепер він працюватиме в якості першого заступника голови ДФС. Дмитро Сосинович раніше займав посаду начальника управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС в Житомирській області.