Кабмін змінив главу Фіскальної служби

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Стало відомо, ким замінили Сергія Солодченка.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що Кабмін призначив нового тимчасово виконуючого обов'язків голови ДФС України. Ним став Дмитро Сосинович. Разом з тим Кабмін позбавив повноважень Сергія Солодченко, який займав відповідну посаду.
Представник Кабміну у ВРУ Василь Мокан повідомив, що Солодченко займав посаду з лютого. Тепер він працюватиме в якості першого заступника голови ДФС. Дмитро Сосинович раніше займав посаду начальника управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС в Житомирській області.
09:37: Українці подорожуватимуть у колишню колонію Великої Британії без віз
09:02: В Україні антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус
08:36: У Львові студенти безкоштовно здаватимуть тест на коронавірус
14:57: Меган Маркл розповіла New York Times про втрату дитини
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