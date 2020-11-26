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Кабмін змінив главу Фіскальної служби

Аня Мартинюк 26 листопада 2020, 11:55
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Кабмін змінив главу Фіскальної служби

Стало відомо, ким замінили Сергія Солодченка. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 листопада, стало відомо, що Кабмін призначив нового тимчасово виконуючого обов'язків голови ДФС України. Ним став Дмитро Сосинович. Разом з тим Кабмін позбавив повноважень Сергія Солодченко, який займав відповідну посаду.

Представник Кабміну у ВРУ Василь Мокан повідомив, що Солодченко займав посаду з лютого. Тепер він працюватиме в якості першого заступника голови ДФС. Дмитро Сосинович раніше займав посаду начальника управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС в Житомирській області.

 

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