Книга Кличка-молодшого стала бестселером

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Це вже друга книга українського боксера потрапляє в категорію бестселерів.
Новину передає «Преса України».
Книга гордості України, боксера Володимира Кличка, потрапила до списку бестселерів від Амазон. Мова йде про творіння 44-річного Кличка під назвою «Управління викликами: відкрийте в собі силу волі».
Книга стала доступною для читачів на початку жовтня. Варто зазначити, що книгу продають на Амазон в розділі бізнес-літератури. Нагадаємо, перша книга Кличка-молодшого під назвою «Управління викликами: як застосовувати спортивну стратегію в житті і бізнесі» також потрапила в категорію бестселерів в Амазон.
Як повідомлялось раніше, Володимир Кличко був удостоєний премії «Бембі» як один з найуспішніших боксерів усіх часів. Вона присуджується видавничим концерном Herbert Burda Media.
09:37: Українці подорожуватимуть у колишню колонію Великої Британії без віз
09:02: В Україні антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус
08:36: У Львові студенти безкоштовно здаватимуть тест на коронавірус
14:57: Меган Маркл розповіла New York Times про втрату дитини
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