Книга Кличка-молодшого стала бестселером

Аня Мартинюк 26 листопада 2020, 11:24

Це вже друга книга українського боксера потрапляє в категорію бестселерів.

Новину передає «Преса України».

Книга гордості України, боксера Володимира Кличка, потрапила до списку бестселерів від Амазон. Мова йде про творіння 44-річного Кличка під назвою «Управління викликами: відкрийте в собі силу волі».

Книга стала доступною для читачів на початку жовтня. Варто зазначити, що книгу продають на Амазон в розділі бізнес-літератури. Нагадаємо, перша книга Кличка-молодшого під назвою «Управління викликами: як застосовувати спортивну стратегію в житті і бізнесі» також потрапила в категорію бестселерів в Амазон.

Як повідомлялось раніше, Володимир Кличко був удостоєний премії «Бембі» як один з найуспішніших боксерів усіх часів. Вона присуджується видавничим концерном Herbert Burda Media.