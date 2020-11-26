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Книга Кличка-молодшого стала бестселером

Аня Мартинюк 26 листопада 2020, 11:24
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Книга Кличка-молодшого стала бестселером

Це вже друга книга українського боксера потрапляє в категорію бестселерів.  

Новину передає «Преса України».

Книга гордості України, боксера Володимира Кличка,  потрапила до списку бестселерів від Амазон. Мова йде про творіння 44-річного Кличка під назвою «Управління викликами: відкрийте в собі силу волі».

Книга стала доступною для читачів на початку жовтня. Варто зазначити, що книгу продають на Амазон в розділі бізнес-літератури. Нагадаємо, перша книга Кличка-молодшого під назвою «Управління викликами: як застосовувати спортивну стратегію в житті і бізнесі» також потрапила в категорію бестселерів в Амазон.

Як повідомлялось раніше, Володимир Кличко був удостоєний премії «Бембі» як один з найуспішніших боксерів усіх часів. Вона присуджується видавничим концерном Herbert Burda Media. 

 

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