Названа дата ймовірного локдауну в Україні

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Його можуть ввести до новорічних свят, або - після.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Суспільне, яке посилається на джерела у Кабміні та Офісі президента, в Україні повний локдаун може стартувати з 20 грудня. Так, керівництво країни вирішуватиме, вводити «легкий» чи «важкий» сценарій.
На рішення вплинуть темпи поширення коронавірусної інфекції в Україні, а також завантаженість медичної системи.
Так, «легкий» сценарій передбачає локдаун після Нового року, а «важкий» - з 20 грудня. Не виключено, що навіть під час локдауну транспортне сполучення припиняти не будуть.
09:37: Українці подорожуватимуть у колишню колонію Великої Британії без віз
09:02: В Україні антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус
08:36: У Львові студенти безкоштовно здаватимуть тест на коронавірус
14:57: Меган Маркл розповіла New York Times про втрату дитини
13:50: В Україні активізувалися шахраї – Пропонують онлайн компенсації
13:14: Україна йде у прірву – Саакашвілі озвучив невтішний економічний прогноз
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