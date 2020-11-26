Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус
  • Це у нас внизу пандемія, а Безос потроївся зверху – Улянов
  • МВФ зажадав від України скасувати банківську таємницю

Названа дата ймовірного локдауну в Україні

Аня Мартинюк 26 листопада 2020, 10:47
Версія для друку
Названа дата ймовірного локдауну в Україні

Його можуть ввести до новорічних свят, або - після. 

Новину передає «Преса України».

За даними видання Суспільне, яке посилається на джерела у Кабміні та Офісі президента, в Україні повний локдаун може стартувати з 20 грудня. Так, керівництво країни вирішуватиме, вводити «легкий» чи «важкий» сценарій.

На рішення вплинуть темпи поширення коронавірусної інфекції в Україні, а також завантаженість медичної системи.

Так, «легкий» сценарій передбачає локдаун після Нового року, а «важкий» - з 20 грудня. Не виключено, що навіть під час локдауну транспортне сполучення припиняти не будуть.

  

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції