Названа дата ймовірного локдауну в Україні

Аня Мартинюк 26 листопада 2020, 10:47

Його можуть ввести до новорічних свят, або - після.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Суспільне, яке посилається на джерела у Кабміні та Офісі президента, в Україні повний локдаун може стартувати з 20 грудня. Так, керівництво країни вирішуватиме, вводити «легкий» чи «важкий» сценарій.

На рішення вплинуть темпи поширення коронавірусної інфекції в Україні, а також завантаженість медичної системи.

Так, «легкий» сценарій передбачає локдаун після Нового року, а «важкий» - з 20 грудня. Не виключено, що навіть під час локдауну транспортне сполучення припиняти не будуть.